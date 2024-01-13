Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Ворог атакував Дніпро — у місті є влучання arrow

Ворог атакував Дніпро — у місті є влучання

13 січня 2024 10:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог атакував Дніпро — у місті є влучання
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: EPA/UPG
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Влучання ворожої ракети зафіксували у Дніпрі.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Атака на Дніпро 13 січня

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, на щастя, обійшлося без постраждалих. 

Він додав, що росіяни прямо зараз вчергове обстрілюють Нікопольський район. 

null
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Також писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.

Дніпро
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі