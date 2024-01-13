Ворог атакував Дніпро — у місті є влучання

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: EPA/UPG

Російські загарбники атакували Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Влучання ворожої ракети зафіксували у Дніпрі.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

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Атака на Дніпро 13 січня

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Він додав, що росіяни прямо зараз вчергове обстрілюють Нікопольський район.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Також писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.