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На Полтавщині ракета впала на подвір'я приватного будинку й не розірвалася, — ОВА

13 січня 2024 08:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Полтавщині ракета впала на подвір'я приватного будинку й не розірвалася, — ОВА
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

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На Полтавщині впала ракета 13 січня

За його словами, під час ранкової атаки в Полтавській області працювали Сили ППО.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася", — йдеться у повідомленні.

Пронін уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Проте відомо про пошкоджену господарчу споруду — на місці працюють профільні фахівці. 

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Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Також про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.

Крім того, Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями. Згодом в Івано-Франківську працювала протиповітряна оборона, там було чутно вибухи.

обстріли
Полтавська область
ракета
війна в Україні

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