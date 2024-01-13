На Полтавщині ракета впала на подвір'я приватного будинку й не розірвалася, — ОВА
Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.
Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
На Полтавщині впала ракета 13 січня
За його словами, під час ранкової атаки в Полтавській області працювали Сили ППО.
"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася", — йдеться у повідомленні.
Пронін уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Проте відомо про пошкоджену господарчу споруду — на місці працюють профільні фахівці.
Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
Також про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.
Крім того, Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями. Згодом в Івано-Франківську працювала протиповітряна оборона, там було чутно вибухи.
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