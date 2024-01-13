На Полтавщині ракета впала на подвір'я приватного будинку й не розірвалася, — ОВА

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

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На Полтавщині впала ракета 13 січня

За його словами, під час ранкової атаки в Полтавській області працювали Сили ППО.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася", — йдеться у повідомленні.

Пронін уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Проте відомо про пошкоджену господарчу споруду — на місці працюють профільні фахівці.

Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Також про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.

Крім того, Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями. Згодом в Івано-Франківську працювала протиповітряна оборона, там було чутно вибухи.