Враг атаковал Днепр — в городе есть попадание

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: EPA/UPG

Российские захватчики атаковали Украину ракетами разного типа утром 13 января. Попадания вражеской ракеты зафиксировали в Днепре.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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Атака на Днепр 13 января

"Субботнее утро оказалось нелегким. Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, к счастью, обошлось без пострадавших.

Он добавил, что россияне прямо сейчас в очередной раз обстреливают Никопольский район.

Скриншот сообщения Лысака

Напомним, что во время воздушной тревоги утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Также писали, что одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения, там не работала котельная.