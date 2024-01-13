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У Чернігові було чутно вибухи

13 січня 2024 07:39
оновлено: 07:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернігові було чутно вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: DEPOSITPHOTO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернігові чутно вибухи вранці 13 січня. Раніше попереджали про запуск ракет в бік міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Чернігові 13 січня

Так, вранці під час повітряної тривоги по всій Україні вибухи пролунали в Чернігові.

Про загрозу ракетного удару попереджали Повітряні Сили.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, було зафіксовано проліт швидкісних цілей у Чернігівській та Житомирській областях.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський зазначив, що у Чернігові працюють Сили ППО.

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Скриншот допису Брижинського

Нагадаємо, що вранці 13 січня в Україні повідомили про повітряну тривогу. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші. 

Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

вибух
Чернігів
ППО
ракети
війна в Україні

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