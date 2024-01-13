У Чернігові було чутно вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: DEPOSITPHOTO

У Чернігові чутно вибухи вранці 13 січня. Раніше попереджали про запуск ракет в бік міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Чернігові 13 січня

Так, вранці під час повітряної тривоги по всій Україні вибухи пролунали в Чернігові.

Про загрозу ракетного удару попереджали Повітряні Сили.

Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, було зафіксовано проліт швидкісних цілей у Чернігівській та Житомирській областях.

Скриншот допису Повітряних Сил

Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський зазначив, що у Чернігові працюють Сили ППО.

Скриншот допису Брижинського

Нагадаємо, що вранці 13 січня в Україні повідомили про повітряну тривогу. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші.

Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.