У Чернігові було чутно вибухи
У Чернігові чутно вибухи вранці 13 січня. Раніше попереджали про запуск ракет в бік міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Чернігові 13 січня
Так, вранці під час повітряної тривоги по всій Україні вибухи пролунали в Чернігові.
Про загрозу ракетного удару попереджали Повітряні Сили.
Крім того, було зафіксовано проліт швидкісних цілей у Чернігівській та Житомирській областях.
Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський зазначив, що у Чернігові працюють Сили ППО.
Нагадаємо, що вранці 13 січня в Україні повідомили про повітряну тривогу. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші.
Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
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