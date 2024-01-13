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Повітряна тривога поширюється — ракети на порозі областей

13 січня 2024 06:26
оновлено: 07:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масштабна повітряна тривога зараз 13 січня — ракети над областями
Ракета летить у повітряному просторі. Ілюстративне фото: Turchynov / twitter.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 13 січня, розповсюдилась і на інші області. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші. Є небезпека ракетного удару через пуски цілей із Каспію.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Масштабна повітряна тривога зараз 13 січня

За даними українських військових, ракетна небезпека поширилась на частину північних, південних та центральних областей, рухаючись в бік західних.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 06:31. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про зліт додаткових 5 Ту-22МЗ.

Також в бік Кривого Рогу летить ракета.

Скриншот повідомлень з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлень з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тим часом повітряна тривога охопила всю Україну.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:40. Повітряні сили повідомляють про ракету в бік Кіровоградській області, курсом на Черкаську.

Також військові закликають мешканців Кропивницького пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 06:44. "Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — попереджають захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 06:50. Військові інформують про пуски ще 2-х ракет в бік Бериславського району Херсонської області. А також ракету в бік Кременчука.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні пов'язана з ракетною небезпекою. Літаки Ту-95, які дісталися пускових рубежів, здійснили пуски ракет з акваторії Каспію, які вже дістались країни.

Також ми писали, що в Дніпрі лунали вибухи одразу після оголошення небезпеки близько 05:00. За попередньою інформацією, ворог обстрілював місто балістикою.

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