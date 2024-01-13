Масштабна повітряна тривога зараз 13 січня — ракети над областями

Повітряна тривога поширюється — ракети на порозі областей
Повітряна тривога в Україні зараз, 13 січня, розповсюдилась і на інші області. Близько 06:20 загроза поширилась на Київську, Черкаську, Житомирську та інші. Є небезпека ракетного удару через пуски цілей із Каспію.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Масштабна повітряна тривога зараз 13 січня
За даними українських військових, ракетна небезпека поширилась на частину північних, південних та центральних областей, рухаючись в бік західних.
Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
Оновлено 06:31. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про зліт додаткових 5 Ту-22МЗ.
Також в бік Кривого Рогу летить ракета.
Тим часом повітряна тривога охопила всю Україну.
Оновлено 06:40. Повітряні сили повідомляють про ракету в бік Кіровоградській області, курсом на Черкаську.
Також військові закликають мешканців Кропивницького пройти в укриття.
Оновлено 06:44. "Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — попереджають захисники.
Оновлено 06:50. Військові інформують про пуски ще 2-х ракет в бік Бериславського району Херсонської області. А також ракету в бік Кременчука.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні пов'язана з ракетною небезпекою. Літаки Ту-95, які дісталися пускових рубежів, здійснили пуски ракет з акваторії Каспію, які вже дістались країни.
Також ми писали, що в Дніпрі лунали вибухи одразу після оголошення небезпеки близько 05:00. За попередньою інформацією, ворог обстрілював місто балістикою.
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