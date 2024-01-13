Над Дніпропетровщиною знищили дві російські ракети, — ОВА
Росія атакувала Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.
Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
На Дніпропетровщині збили дві ракети 13 січня
"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", — написав він.
Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області Силам ППО вдалося збити повітряну ціль.
Також ми писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.
Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.
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