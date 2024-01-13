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Над Дніпропетровщиною знищили дві російські ракети, — ОВА

13 січня 2024 10:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Над Дніпропетровщиною знищили дві російські ракети, — ОВА
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Суспільне Одеса
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія атакувала Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

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На Дніпропетровщині збили дві ракети 13 січня

"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", — написав він.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області Силам ППО вдалося збити повітряну ціль.

Також ми писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.

Дніпропетровська область
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

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