Над Дніпропетровщиною знищили дві російські ракети, — ОВА

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Суспільне Одеса

Росія атакувала Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

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"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", — написав він.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги у межах Хмельницької області Силам ППО вдалося збити повітряну ціль.

Також ми писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.