Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow У Чернігові через вибух припинила роботу котельня, — мерія arrow

У Чернігові через вибух припинила роботу котельня, — мерія

13 січня 2024 09:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чернігові через вибух припинила роботу котельня, — мерія
Котельня. Ілюстративне фото: ua-energy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чернігові було чутно вибухи вранці 13 січня, там працювала ППО. Через атаку у місті припинила роботу котельня.

Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако

Читайте також:

Атака на Чернігів 13 січня

"Клятий сусід. Уламки від збитої ракети в мікрорайоні Бобровиця в Чернігові. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав він.

За словами Ломако, в окремих будинках повилітали вікна.

Також через вибух припинила роботу котельня, її вже перезапустили.

Наразі на місці всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

null
Скриншот допису Ломако

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв про пошкодження в місті внаслідок ворожої атаки 13 січня.

Також ми писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Чернігів
обстріли
опалення
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі