У Чернігові через вибух припинила роботу котельня, — мерія

Котельня. Ілюстративне фото: ua-energy

У Чернігові було чутно вибухи вранці 13 січня, там працювала ППО. Через атаку у місті припинила роботу котельня.

Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

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"Клятий сусід. Уламки від збитої ракети в мікрорайоні Бобровиця в Чернігові. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав він.

За словами Ломако, в окремих будинках повилітали вікна.

Також через вибух припинила роботу котельня, її вже перезапустили.

Наразі на місці всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Скриншот допису Ломако

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв про пошкодження в місті внаслідок ворожої атаки 13 січня.

Також ми писали, що одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.