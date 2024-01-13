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У Росії впала ракета, яку окупанти запустили по Україні

13 січня 2024 17:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії впала ракета, яку окупанти запустили по Україні
Вирва від ракети, що впала. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Краснодарському краї Росії впала російська ракета, яку окупанти запустили Україною. Місцеві жителі кажуть, що снаряд упав біля населеного пункту Бичової.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що інцидент стався уночі під час атак російських військ на Україну.

Люди помітили, що в полі поряд із Краснодаром утворилася воронка від падіння ракети, що знаходиться між станицями Павловська та Отаманська.

Один із місцевих жителів зняв воронку на відео. У ній все ще знаходиться сам снаряд, тип якого ще належить визначити. За попередніми оцінками це може бути ракета Х-101.

Що говорять ЗМІ та влада РФ про падіння ракети

Згідно з інформацією від місцевих ЗМІ, район, де сталося падіння, було оточено, а ділянка дороги закрита. На місце події направлені сапери.

Від російської влади офіційної заяви про подію не було, вони лише згадали про падіння "невизначеного об'єкта" і закриття частини дороги.

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося потрапити ракетою до Дніпра. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одна будівля практично зруйнована.

Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.

обстріли
окупанти
ракета
ракети
війна в Україні
Росія

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