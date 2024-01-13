Обстріл Чернігова — у поліції показали наслідки падіння уламків ворожої ракети
У Чернігові було чутно вибухи вранці 13 січня, там працювала ППО. Уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки.
Кадри наслідків показали у Нацполіції.
Атака на Чернігів 13 січня
Під час ранкової атаки уламки ворожої ракети впали у секторі приватної житлової забудови Чернігова.
Правоохоронці з’ясували, що пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.
"У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події продовжує працювати поліція та проводить документування наслідків.
Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв про пошкодження в місті внаслідок ворожої атаки 13 січня.
Також ми писали, що за даними мерії Чернігова, у місті внаслідок атаки зупиняла свою роботу котельня. Її перезапустили.
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