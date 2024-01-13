Обстріл Чернігова — у поліції показали наслідки падіння уламків ворожої ракети

Наслідки падіння уламків. Фото: Нацполіція

У Чернігові було чутно вибухи вранці 13 січня, там працювала ППО. Уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки.

Кадри наслідків показали у Нацполіції.

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Атака на Чернігів 13 січня

Під час ранкової атаки уламки ворожої ракети впали у секторі приватної житлової забудови Чернігова.

Правоохоронці з’ясували, що пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Наслідки падіння уламків. Фото: Нацполіція

"У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли", — йдеться у повідомленні.

Наслідки падіння уламків. Фото: Нацполіція

Наразі на місці події продовжує працювати поліція та проводить документування наслідків.

Скриншот допису Нацполіції

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв про пошкодження в місті внаслідок ворожої атаки 13 січня.

Також ми писали, що за даними мерії Чернігова, у місті внаслідок атаки зупиняла свою роботу котельня. Її перезапустили.