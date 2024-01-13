В России упала ракета, которую оккупанты запустили по Украине

Воронка от упавшей ракеты. Фото: скриншот

В Краснодарском крае России упала российская ракета, которую оккупанты запустили по Украине. Местные жители говорят, что снаряд упал возле населенного пункта Бычевой.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно, что инцидент произошел ночью, во время атак российских войск на Украину.

Люди заметили, что в поле рядом с Краснодаром образовалась воронка от падения ракеты, находящаяся между станицами Павловская и Атаманская.

Один из местных жителей заснял воронку на видео. В ней все еще находится сам снаряд, тип которого еще предстоит определить. По предварительным оценкам, это может быть ракета Х-101.

Что говорят СМИ и власти РФ о падении ракеты

Согласно информации от местных СМИ, район, где произошло падение, был оцеплен, а участок дороги закрыт. На место происшествия направлены саперы.

От российских властей официальных заявлений о событии не последовало, они лишь упомянули о падении "неопределенного объекта" и закрытии части дороги.

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.