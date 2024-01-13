В России упала ракета, которую оккупанты запустили по Украине
В Краснодарском крае России упала российская ракета, которую оккупанты запустили по Украине. Местные жители говорят, что снаряд упал возле населенного пункта Бычевой.
Об этом сообщают российские СМИ.
В Краснодаре упала российская ракета — детали
Внимание! Видео 18+, содержащая ненормативную лексику!
Известно, что инцидент произошел ночью, во время атак российских войск на Украину.
Люди заметили, что в поле рядом с Краснодаром образовалась воронка от падения ракеты, находящаяся между станицами Павловская и Атаманская.
Один из местных жителей заснял воронку на видео. В ней все еще находится сам снаряд, тип которого еще предстоит определить. По предварительным оценкам, это может быть ракета Х-101.
Что говорят СМИ и власти РФ о падении ракеты
Согласно информации от местных СМИ, район, где произошло падение, был оцеплен, а участок дороги закрыт. На место происшествия направлены саперы.
От российских властей официальных заявлений о событии не последовало, они лишь упомянули о падении "неопределенного объекта" и закрытии части дороги.
Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.
Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.
Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.
Читайте Новини.LIVE!