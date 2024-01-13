Воздушные силы предупредили Кривой Рог о ракете
Воздушные силы Украины заявили, что вражеская ракета летит на Кривой Рог. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают ВС Украины.
Ракета летит на Кривой Рог
В сообщении говорится, что российская ракета летит на Кривой Рог. Местных жителей призвали немедленно пройти в укрытие.
Перед этим Воздушные силы Украины сообщили, что в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях возникла ракетная угроза. Людей попросили не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Воздушная тревога в Украине 13 января
По состоянию 15:22 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.
Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.
Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.
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