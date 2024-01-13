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Воздушные силы предупредили Кривой Рог о ракете

13 января 2024 15:20
обновлено: 15:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракета летит на Кривой Рог
Ракеты в небе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Воздушные силы Украины заявили, что вражеская ракета летит на Кривой Рог. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают ВС Украины.

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Ракета летит на Кривой Рог

В сообщении говорится, что российская ракета летит на Кривой Рог. Местных жителей призвали немедленно пройти в укрытие.

Перед этим Воздушные силы Украины сообщили, что в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях возникла ракетная угроза. Людей попросили не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Ракетная угроза
Ракетная опасность. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 13 января

По состоянию 15:22 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.

Кривой Рог
ракеты
война в Украине

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