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У Повітряних Силах розповіли, скільки цілей вдалося збити у небі над Україною

13 січня 2024 11:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних Силах розповіли, скільки цілей вдалося збити у небі над Україною
Мобільна група ППО. Фото: Telegram/ Олексій Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Україну вранці 13 січня ракетами різних типів. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.
 
За даними Повітряних Сил, усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;
  • три ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К з Тамбова;
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря;
  • шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 з окупованої Херсонщини;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Брянської області.

Так, українським Силам ППО під час бойової роботи вдалося знищити:

  • сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Там зазначили, що понад 20 усіх перелічених повітряних цілей, що не потрапили в статистику збитих — не досягли своїх цілей через активну протидію засобами радіоелектронної боротьби.

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Збиті ракети. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих. 

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.

безпілотники
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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