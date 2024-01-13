У Повітряних Силах розповіли, скільки цілей вдалося збити у небі над Україною

Мобільна група ППО. Фото: Telegram/ Олексій Кулеба

Російські загарбники атакували Україну вранці 13 січня ракетами різних типів. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.



За даними Повітряних Сил, усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

три ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К з Тамбова;

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря;

шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 з окупованої Херсонщини;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Брянської області.

Так, українським Силам ППО під час бойової роботи вдалося знищити:

сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Там зазначили, що понад 20 усіх перелічених повітряних цілей, що не потрапили в статистику збитих — не досягли своїх цілей через активну протидію засобами радіоелектронної боротьби.

Збиті ракети. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.