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Над Хмельниччиною збили ворожу ракету, — ОВА

13 січня 2024 09:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Над Хмельниччиною збили ворожу ракету, — ОВА
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Суспільне Одеса
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія атакувала Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. У межах Хмельницької області Силам ППО вдалося збити повітряну ціль.

Про це повідомляє ОВА.

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Так, вранці 13 січня під час відбиття атаки противника працювали Сили ППО.

"Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями.

Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги в Івано-Франківську лунали вибухи. У місті працювали Сили ППО.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.

обстріли
Хмельницька область
ППО
ракети
війна в Україні

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