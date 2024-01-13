Над Хмельниччиною збили ворожу ракету, — ОВА

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Суспільне Одеса

Росія атакувала Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. У межах Хмельницької області Силам ППО вдалося збити повітряну ціль.

Про це повідомляє ОВА.

Читайте також:

На Хмельниччині збили ракету 13 січня

Так, вранці 13 січня під час відбиття атаки противника працювали Сили ППО.

"Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями.

Також ми писали, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги в Івано-Франківську лунали вибухи. У місті працювали Сили ППО.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО. Відомо, що внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження, там не працювала котельня.