В Воздушных Силах рассказали, сколько целей удалось сбить в небе над Украиной
Российские захватчики атаковали Украину утром 13 января ракетами разных типов. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Атака на Украину 13 января
Россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.
По данным Воздушных Сил, всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Среди них:
- семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- три ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;
- шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К из Тамбова;
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря;
- шесть крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
- две управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 с оккупированной Херсонщины;
- четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области.
Так, украинским Силам ПВО во время боевой работы удалось уничтожить:
- семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Там отметили, что более 20 всех перечисленных воздушных целей, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей из-за активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.
Однако захватчикам удалось попасть ракетой по Днепру. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.
Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.
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