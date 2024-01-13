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В Воздушных Силах рассказали, сколько целей удалось сбить в небе над Украиной

13 января 2024 11:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных Силах рассказали, сколько целей удалось сбить в небе над Украиной
Мобильная группа ПВО. Фото: Telegram/ Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Украину утром 13 января ракетами разных типов. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

По данным Воздушных Сил, всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Среди них:

  • семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • три ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;
  • шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К из Тамбова;
  • до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря;
  • шесть крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 с оккупированной Херсонщины;
  • четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Брянской области.

Так, украинским Силам ПВО во время боевой работы удалось уничтожить:

  • семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Там отметили, что более 20 всех перечисленных воздушных целей, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей из-за активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

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Сбитые ракеты. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой по Днепру. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.

беспилотники
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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