Во время ракетного удара по Сумщине пострадал человек, — прокуратура
Российские захватчики ударили по городу Шостка в Сумской области утром 13 января. В результате атаки была ранена женщина.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Ракетный удар по Шостке 13 января
По предварительной информации, для удара по городу были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.
"В результате атаки кафиров получила ранение мирная жительница", — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.
Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.
Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.
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