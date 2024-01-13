Во время ракетного удара по Сумщине пострадал человек, — прокуратура

Последствия ударов по Шостке. Фото: Сумская областная прокуратура

Российские захватчики ударили по городу Шостка в Сумской области утром 13 января. В результате атаки была ранена женщина.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По предварительной информации, для удара по городу были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

"В результате атаки кафиров получила ранение мирная жительница", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.

Последствия ударов по Шостке. Фото: Сумская областная прокуратура

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия ударов по Шостке. Фото: Сумская областная прокуратура

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.