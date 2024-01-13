Під час ракетного удару по Сумщині постраждала людина, — прокуратура
Російські загарбники вдарили по місту Шостка в Сумській області вранці 13 січня. Внаслідок атаки була поранена жінка.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Ракетний удар по Шостці 13 січня
За попередньою інформацією, для удару по місту були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.
"Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.
Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.
Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.
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