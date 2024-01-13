Під час ракетного удару по Сумщині постраждала людина, — прокуратура

Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські загарбники вдарили по місту Шостка в Сумській області вранці 13 січня. Внаслідок атаки була поранена жінка.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За попередньою інформацією, для удару по місту були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.

"Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.