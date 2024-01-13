Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Під час ракетного удару по Сумщині постраждала людина, — прокуратура arrow

Під час ракетного удару по Сумщині постраждала людина, — прокуратура

13 січня 2024 11:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час ракетного удару по Сумщині постраждала людина, — прокуратура
Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вдарили по місту Шостка в Сумській області вранці 13 січня. Внаслідок атаки була поранена жінка.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Ракетний удар по Шостці 13 січня

За попередньою інформацією, для удару по місту були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22. 

"Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

null
Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

null
Наслідки ударів по Шостці. Фото: Сумська обласна прокуратура
null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих. 

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.

Сумська область
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі