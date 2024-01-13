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Над Днепропетровщиной уничтожили две российские ракеты, — ОВА

13 января 2024 10:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Над Днепропетровщиной уничтожили две российские ракеты, — ОВА
Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Суспільне Одеса
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия атаковала Украину ракетами разного типа утром 13 января. Над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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В Днепропетровской области сбили две ракеты 13 января

"Две вражеских ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПВК "Восток", — написал он.

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Скриншот сообщения Лысака

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области Силам ПВО удалось сбить воздушную цель.

Также мы писали, что одна из враждебных целей упала во двор частного дома в Полтавской области.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения, там не работала котельная.

Днепропетровская область
обстрелы
ПВО
ракеты
война в Украине

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