Над Днепропетровщиной уничтожили две российские ракеты, — ОВА

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Суспільне Одеса

Россия атаковала Украину ракетами разного типа утром 13 января. Над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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В Днепропетровской области сбили две ракеты 13 января

"Две вражеских ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПВК "Восток", — написал он.

Скриншот сообщения Лысака

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области Силам ПВО удалось сбить воздушную цель.

Также мы писали, что одна из враждебных целей упала во двор частного дома в Полтавской области.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения, там не работала котельная.