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Військовий розповів, скільки окупантів перебувають на Авдіївському напрямку

18 січня 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий розповів, скільки окупантів перебувають на Авдіївському напрямку
Авдіївка після одного з обстрілів. Фото: Telegram/ Павло Кириленко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. Проте досі загарбники не мали успішного просування поблизу міста.

Скільки окупантів перебуває на цьому напрямку, розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Ми — Україна.

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За словами Штупуна, на Авдіївському напрямку росіяни тримають понад 40 тис. військових.

"Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" проти нас діє понад 160 тисяч окупантів", — сказав він.

Нагадаємо, що мер Авдіївки Віталій Барабаш розповів, чому армія Росії активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. За його словами, росармійці хочуть захопити його до старту президентських виборів у Росії.

Крім того, три місяці жорстоких наступів, які проводять росіяни на позиції Збройних сил України, не мають успіху. Окрім того, бої на Донеччині і Харківщині коштують загарбникам тисячі життів їхніх бійців. 

Також у матеріалі Новини.LIVE ми писали, що відбувається під Авдіївкою, чому росіяни досі не зуміли її захопити і чого чекати від окупантів далі.

ЗСУ
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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