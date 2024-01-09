В Bild розповіли, чого коштують росіянам наступальні дії цієї зими

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Три місяці жорстоких наступів, які проводять росіяни на позиції Збройних сил України, не мають успіху. Окрім того, бої на Донеччині і Харківщині коштують загарбникам тисячі життів їхніх бійців.

Про це розповідає Bild.

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Втрати росіян в Україні

Воєнний репортер Bild Юліан Репке проаналізував поточну військову ситуацію в Україні, особливо в районах Харкова та Донецька. Там росіяни почали зимовий наступ. Росія намагається взяти місто Авдіївка, а також завоювати місто Куп’янськ, але вони застрягли в маленькому селі Синьківка.

"Це невелике містечко було ареною російських атак протягом місяців", — сказав Репке.

Аналітик додав, що росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони за допомогою танкових рот, але постійно зустрічають мінні поля. Це призводить до тяжких втрат серед броньованої техніки.

Бої під Авдіївкою

Така ж складна ситуація для російських військ склалася під Авдіївкою. За словами Юліана Репке, спроба оточити українців у цьому районі наразі провалилася.

"Хоча росіяни втратили 300 бронемашин і близько 3000 бійців, вони не досягли жодного прогресу і застрягли у своїх фронтальних атаках", — зазначив він.

Експерт зазначив, що наразі обидва зимові наступи армії РФ були "повністю невдалими". Репке оцінює загальні втрати з російського боку в 3000-4000 осіб.

Дії Збройних сил України

На думку Репке, Україна розумно і відповідно до ситуації підготувалася захищатися від російських нападів.

Втім, лишається відкритим питання, як довго ЗСУ зможуть підтримувати оборонні зусилля.

Раніше ми повідомляли, що на Куп’янському напрямку Харківщини російські окупанти відновили штурмові дії. Вранці 9 січня Сили оборони відбивали намагання ворога захопити населений пункт Синьківка.