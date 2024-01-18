Военный рассказал, сколько оккупантов находятся на Авдеевском направлении

Авдеевка после одного из обстрелов. Фото: Telegram/ Павел Кириленко

Российская армия активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. Однако до сих пор захватчики не имели успешного продвижения вблизи города.

Сколько оккупантов находится на этом направлении, рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Ми — Україна.

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Ситуация на Авдеевском направлении

По словам Штупуна, на Авдеевском направлении россияне держат более 40 тыс. военных.

"В общей сложности в операционной зоне ОВСУ "Таврия" против нас действуют более 160 тысяч оккупантов", — сказал он.

Напомним, что мэр Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, почему армия России активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. По его словам, росармейцы хотят захватить его до старта президентских выборов в России.

Кроме того, три месяца жестоких наступлений, которые проводят россияне на позиции Вооруженных сил Украины, не имеют успеха. Кроме того, бои в Донецкой и Харьковской области стоят захватчикам тысяч жизней их бойцов.

Также в материале Новини.LIVE мы писали, что происходит под Авдеевкой, почему россияне до сих пор не сумели ее захватить и чего ждать от оккупантов дальше.