Авдіївка, Куп'янськ, бойові дії на Донбасі, ситуація зараз

Авдіївка після одного із обстрілів. Фото: Telegram П.Кириленка

Окупаційні підрозділи російських військ на території Донецькій області фактично припинили зимовий наступ. Про те, що відбувається під Авдіївкою, чому росіяни досі не зуміли її захопити, і чого чекати від окупантів чекати далі — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Авдіївка: російські штурми, українські успіхи

Попри те, що зараз наступ російських військ на території Донецької області трохи відійшов на другий план в українському інформаційному просторі (особливо на фоні проблем із скандальним законопроектом про мобілізацію та мильною оперою "Мар’яна Безугла і комітет Ради"), бойові дії на східному фронті не зупинилися.

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Так, на початку тижня російські війська кинули війська на черговий штурм Авдіївки. За словами очільника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти розпочали одночасний наступ відразу на 20-ти ділянках фронту в районі Авдіївки.

Крім того, росіяни увесь цей час активно використовували як артилерію, так і авіацію, завдаючи ударів по промисловій та цивільній інфраструктурі Авдіївки. Втім, особливих успіхів війська країни-агресора у цих штурмах не здобули. Натомість у середу з’явилася інформація, яка навряд чи сподобається російським прихильникам "спеціальної військової операції" в районі Авдіївки.

Збройні сили України у південному промисловому районі Авдіївки відбили частину позицій, які раніше були захоплені окупантами. Тож маємо просування українських підрозділів, яке перекреслює наступальні плани російських військ.

Провал Росії визнали навіть прихильники

Звісна річ, такі локальні успіхи не можна оцінювати за якоюсь глобальною шкалою — хоча сам факт зупинки російських штурмів і навіть контрудар ЗСУ уже є приводом для оптимізму. Але головне у нинішній ситуації на Донбасі не те, що українські війська звільнили частину раніше втрачених позиціях на промзоні Авдіївки.

Днями у німецькому виданні Bild вийшла стаття журналіст Юліана Рьопке. Того самого Рьопке, який протягом повномасштабної російсько-української війни неодноразово був помічений в тому, що займає відверто проросійську позицію. Іноді його навіть ловили на відвертих фейках (на користь Росії, звісна річ), які німецький журналіст потім змушений був спростовувати.

І саме Рьопке в середині тижня констатував — зимовий наступ Росії на Донбасі провалився. Рьопке визнав, що росіяни нічого не змогли зробити із українськими позиціями як під Авдіївкою, так і на іншому гарячому напрямку, неподалік від Куп’янська.

Російські війська на обох напрямках втратила темп, фактично зупинилася — і тільки втрати військової техніки продовжують збільшуватися. За інформацією Bild, тільки на цих напрямках окупанти втратили понад 400 одиниць техніки.

Чим Україна сильніша за Росію під Авдіївкою

Українські війська при цьому знайшли цікавий вихід із ситуації, коли росіяни повернулися до відвертої тактики "м’ясних штурмів". Збройні сили України б’ють по окупаційних підрозділах за допомогою дронів, а також використовують західні бронетранспортери Bradley. Крім того, наголосили у Bild, на Куп’янському напрямку ЗСУ нібито зупинили росіян за допомогою касетних боєприпасів.

Звісно, інформацію, джерелом яких є неоднозначний журналіст, сприймати на віру не варто. Але факт залишається фактом — російські окупаційні війська справді не досягли якихось серйозних успіхів під Авдіївкою. А там, де цих успіхів хоча б якось вдалося досягти – скажімо, зайти у повністю зруйновану Мар’їнку, — надалі не було помічено жодних серйозних наступальних дій, на які посилено натякалося пропагандистами.

Тобто під Авдіївкою повторюється бахмутсько-вугледарська ситуація. Росіяни спочатку намагалися використати перевагу у техніці. Цю перевагу вони втратили через бездарне командування і планування наступальної операції. Після цього перейшли до тактики "м’ясних штурмів", комбінуючи їх — і про це Новини.LIVE писали раніше — із використанням невеликих штурмових груп, складених із досвідчених військових.

Усе це також не принесло жодного результату. Зокрема, і тому, що українська армія використовує нову західну техніку чи FPV-дрони, якими військових забезпечують не тільки держава, а і волонтери (у деяких підрозділах, за інформацією військових, саме волонтерський вклад є вирішальним).

Тож технічна перевага, сучасніші засоби ведення війни знову далися взнаки. І знову Україна виявилася успішнішою за країну-агресора. Що вкотре підкреслило – росіяни можуть воювати лише за старими сталінсько-жуковськими лекалами, кидаючи на штурм піхоту, якої у них банально більше, ніж у ЗСУ.

Ніяких інших козирів у російських військ, козирів, які могли б справді прорвати оборону української армії (а не просто відтіснити підрозділи Сил оборони із повністю зруйнованих територій) — немає.