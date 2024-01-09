Битва за Авдіївку — Барабаш розповів, чому росіяни поспішають її захопити

Мер Авдіївки Віталій Барабаш. Фото: скриншот

Мер Авдіївки Віталій Барабаш розповів, чому армія Росії активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. За його словами, росармійці хочуть захопити його до старту президентських виборів у Росії.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

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Як заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації, росіянам важливо здобути хоч якусь перемогу на фронті до старту президентських виборів.

"Хлопці ламають їм ці плани. Я впевнений, що ні до виборів їм не вдасться місто взяти, та взагалі не вдасться, бо дуже багато зусиль докладають хлопці, щоб зламати їм всі плани", — додав Барабаш.

Ситуація в Авдіївці — останні новини

Нагадаємо, що не так давно на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Також в ЗСУ розкрили причини, чому з минулої доби армія Росії вдвічі скоротила кількість атак та артилерійських обстрілів Авдіївки. Переважна причина такого явища — настання значного похолодання.

А не так давно неподалік від міста оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України знищили російську штурмову групу.