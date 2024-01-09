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Битва за Авдіївку — Барабаш розповів, чому росіяни поспішають її захопити

9 січня 2024 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Битва за Авдіївку — Барабаш розповів, чому росіяни поспішають її захопити
Мер Авдіївки Віталій Барабаш. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мер Авдіївки Віталій Барабаш розповів, чому армія Росії активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. За його словами, росармійці хочуть захопити його до старту президентських виборів у Росії.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

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Чому росіяни хочуть захопити Авдіївку

Як заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації, росіянам важливо здобути хоч якусь перемогу на фронті до старту президентських виборів. 

"Хлопці ламають їм ці плани. Я впевнений, що ні до виборів їм не вдасться місто взяти, та взагалі не вдасться, бо дуже багато зусиль докладають хлопці, щоб зламати їм всі плани", — додав Барабаш.

Ситуація в Авдіївці — останні новини

Нагадаємо, що не так давно на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Також в ЗСУ розкрили причини, чому з минулої доби армія Росії вдвічі скоротила кількість атак та артилерійських обстрілів Авдіївки. Переважна причина такого явища — настання значного похолодання.

А не так давно неподалік від міста оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України знищили російську штурмову групу.

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