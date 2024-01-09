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Вцілілих будинків немає — волонтер закликає місцевих виїхати з Авдіївки

9 січня 2024 13:06
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Вцілілих будинків немає — волонтер закликає місцевих виїхати з Авдіївки
Зруйновані будинки в Авдіївці. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Місцевих жителів, які ще залишаються в Авдіївці закликають евакуюватися. Місто щоденно перебуває під щільними обстрілами росіян, там навіть не лишилось жодного вцілілого будинку.

Про це повідомив волонтер Денис Христов.

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Волонтер розповідає, що обстріли в Авдіївці ні на мить не стихають. Там не залишилося вцілілих будинків. Він закликає місцевих евакуюватися, адже там дуже небезпечно. 

Денис Христоф відповів проросійським коментаторам, які "закидають", що українські військові стріляють по окупованій Донеччині з міста. Він наголосив, що окупанти прикриваються цивільним населенням, ховаючись у школах, лікарнях чи дитячих садках.

 

"Хоч і Авдіївка зараз повністю зруйнована. Але вона вистоїть у без русского міра їй буде набагато краще", — підсумував волонтер. 

Нагадаємо, нещодавно на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть. 

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