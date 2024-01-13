Масштабна повітряна тривога в Україні 13 січня

Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні вдруге за день, 13 січня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про зліт ворожих ракетоносіїв МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Про зліт російського винищувача з аеродрому "Дягилево" попередили також у моніторинговому Telegram-каналі monitor.

Скриншот допису monitor

Зазначимо, що аеродром "Дягилево" знаходиться на західній околиці міста Рязань, що розташовується за понад 650 км від кордону з Україною.

О 12:08 стало відомо про зліт другого винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

Скриншот допису NEWS.GRP

"Моздок" — аеродром на північному заході від міста Моздок, що знаходиться в Північній Осетії.

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося влучити ракетою у Дніпро. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одну будівлю практично зруйновано.

Крім того, одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.