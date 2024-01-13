Масштабная воздушная тревога в Украине 13 января

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине второй раз за день, 13 января, объявили масштабную воздушную тревогу. Известно о взлете вражеских ракетоносителей МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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О взлете российского истребителя с аэродрома "Дягилево" предупредили также в мониторинговом Telegram-канале monitor.

Скриншот сообщения monitor

Отметим, что аэродром "Дягилево" находится на западной окраине города Рязань, которая находится в более чем 650 км от границы с Украиной.

В 12:08 стало известно о взлете второго истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

Скриншот сообщения NEWS.GRP

"Моздок" — аэродром к северо-западу от города Моздок, расположенного в Северной Осетии.

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.