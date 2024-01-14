Українські військові показали, як вдарили по складу вибухівки окупантів
Українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їх техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.
Відео опублікували СтратКом ЗСУ.
Удар по російському складу вибухівки
На відео можна побачити, що українські військові використали дрон.
"Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.
Також ми писали, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери.
Додамо, головнокомандувач Валерій Залужний побував на півдні України. Там він провів роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
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