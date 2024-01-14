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Українські військові показали, як вдарили по складу вибухівки окупантів

14 січня 2024 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові показали, як вдарили по складу вибухівки окупантів
Вибух на складі вибухівки російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російських загарбників та їх техніку. Так, пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони вдарили по складу вибухівки ворога.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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На відео можна побачити, що українські військові використали дрон.

"Святковий феєрверк на складі вибухівки окупантів влаштували пілоти 108-ї окремої бригади територіальної оборони", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери.

Додамо, головнокомандувач Валерій Залужний побував на півдні України. Там він провів роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

війна
ЗСУ
вибух
Україна
окупанти

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