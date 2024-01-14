Украинские военные показали, как ударили по складу взрывчатки оккупантов
Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских захватчиков и их технику. Так, пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны ударили по складу взрывчатки врага.
Видео опубликовали СтратКом ВСУ.
Удар по российскому складу взрывчатки
На видео можно увидеть, что украинские военные использовали дрон.
"Праздничный фейерверк на складе взрывчатки оккупантов устроили пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.
Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.
Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах.
Добавим, главнокомандующий Валерий Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
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