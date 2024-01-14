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Украинские военные показали, как ударили по складу взрывчатки оккупантов

14 января 2024 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные показали, как ударили по складу взрывчатки оккупантов
Взрыв на складе взрывчатки российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских захватчиков и их технику. Так, пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны ударили по складу взрывчатки врага.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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На видео можно увидеть, что украинские военные использовали дрон.

"Праздничный фейерверк на складе взрывчатки оккупантов устроили пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах.

Добавим, главнокомандующий Валерий Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

война
ВСУ
взрыв
Украина
оккупанты

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