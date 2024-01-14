Росіяни формують спеціальні штурмові бригади для дій в українському тилу — ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники формують десантно-штурмові бригади, які здійснюватимуть десантування і розвідку в тилу українських ліній оборони. Подібну тактику російни застосовували під час війни в Афганістані.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW нагадали, що це не нова концепція для армії РФ. Схожі підрозділи вже діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань здійснюватимуть десантування в ближньому тилу ЗСУ без парашутів. Це відбуватиметься шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Так уже відбувалося під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

В ISW також попередили, що на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ — 49-та окрема десантно-штурмова бригада у складі 58-ї загальновійськової армії.

Десантно-штурмові бригади РФ

ДШБ існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування.

ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і оцінював, що створення таких спеціалізованих формувань покликане відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська наразі стикаються в Україні.

Недоліки тактики РФ

Втім, аналітики ISW зазначають, що в реаліях цієї війни подібна тактика означатиме лише нові штурми укріплених позицій за допомогою піхоти.

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", — йдеться у звіті.

Раніше ми повідомляли, що у Семенівській громаді Чернігівської області учора, 10 січня, російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями було розстріляно цивільного чоловіка у його власному автомобілі.