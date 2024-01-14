ЗСУ знищили вже 370 тисяч російських окупантів
Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.
Про це говориться у зведенні Генштабу.
Втрати російських окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували 840 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 10 танців, 33 броньованих машини, 19 артилерійських систем та багато іншого.
Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:
- особового складу — близько 370 000 (+840) осіб;
- танків — 6075 (+10) од;
- бойових броньованих машин — 11302 (+33) од;
- артилерійських систем — 8747 (+19) од;
- РСЗВ — 957 (+0) од;
- засоби ППО — 648 (+2) од;
- літаків — 329 (+0) од;
- гелікоптерів — 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6861 (+13);
- крилаті ракети — 1814 (+8);
- кораблі /катери — 23 (+0) од;
- підводні човни — 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11667 (+35) од;
- спеціальна техніка — 1353 (+8).
В Генштабі наголосили, що наразі дані уточнюються.
Раніше ми розповідали, що минулий 2023 рік насправді був переможним для України. Адже поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала 8.
Нагадуємо, що Збройні сили України щодня завдають ударів по позиціях росіян. При цьому самі окупанти зазнають серйозних втрат на фронті.
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