ЗСУ знищили вже 370 тисяч російських окупантів

Командувач Збройними силами України Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.

Про це говориться у зведенні Генштабу.

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Зведення Генштабу Збройних сил України. Фото: Генштаб

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 840 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 10 танців, 33 броньованих машини, 19 артилерійських систем та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

особового складу — близько 370 000 (+840) осіб;

танків — 6075 (+10) од;

бойових броньованих машин — 11302 (+33) од;

артилерійських систем — 8747 (+19) од;

РСЗВ — 957 (+0) од;

засоби ППО — 648 (+2) од;

літаків — 329 (+0) од;

гелікоптерів — 324 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6861 (+13);

крилаті ракети — 1814 (+8);

кораблі /катери — 23 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11667 (+35) од;

спеціальна техніка — 1353 (+8).

В Генштабі наголосили, що наразі дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що минулий 2023 рік насправді був переможним для України. Адже поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала 8.

Нагадуємо, що Збройні сили України щодня завдають ударів по позиціях росіян. При цьому самі окупанти зазнають серйозних втрат на фронті.