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ЗСУ знищили вже 370 тисяч російських окупантів

14 січня 2024 08:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ знищили вже 370 тисяч російських окупантів
Командувач Збройними силами України Валерій Залужний. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.

Про це говориться у зведенні Генштабу.

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Зведення Генштабу Збройних сил України. Фото: Генштаб

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 840 російських загарбників. Крім того, вони завдали ворогу втрат у військовій техніці, знищивши 10 танців, 33 броньованих машини, 19 артилерійських систем та багато іншого.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

  • особового складу — близько 370 000 (+840) осіб;
  • танків — 6075 (+10) од;
  • бойових броньованих машин — 11302 (+33) од;
  • артилерійських систем — 8747 (+19) од;
  • РСЗВ — 957 (+0) од;
  • засоби ППО — 648 (+2) од;
  • літаків — 329 (+0) од;
  • гелікоптерів — 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6861 (+13);
  • крилаті ракети — 1814 (+8);
  • кораблі /катери — 23 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11667 (+35) од;
  • спеціальна техніка — 1353 (+8).

В Генштабі наголосили, що наразі дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що минулий 2023 рік насправді був переможним для України. Адже поки ЗСУ перебували в обороні, на одного нашого захисника російська армія втрачала 8.

Нагадуємо, що Збройні сили України щодня завдають ударів по позиціях росіян. При цьому самі окупанти зазнають серйозних втрат на фронті.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ

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