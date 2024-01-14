Експерт пояснив, чому ЗСУ потребують більше гелікоптерів

Бойовий гелікоптер Мі-24. Фото: Мілітарний

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери.

Про ефективність гелікоптерів на полі бою розповів експерт з авіації Костянтин Криволап в інтерв'ю 24 каналу.

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Літаки чи гелікоптери

Генерал-полковник Сирський відзначив, що Україні для перемоги необхідні дозвуковий штурмовий одномісний літак A-10 Thunderbolt, ударні вертольоти AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra та багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Експерт Костянтин Криволап пояснив, що за ціновою характеристикою один гелікоптер складає приблизно третину літака. Він має утричі менше бойове навантаження, ніж літак. При цьому останній ефективніший у п'ять разів.

"З точки зору підтримки військ, гелікоптер може зробити більше, ніж літак в коротких тактичних операціях", — зазначив експерт з авіації.

Передумови ефективних дій гелікоптерів

Для ефективної роботи гелікоптерів має бути знешкоджена робота ворожої системи ППО, особливо радіусу малої дії. Тоді вони зможуть виконувати бойові завдання, з якими важко впоратися літакам.

"Гелікоптери за своїми можливостями дадуть більше, ніж літаки, саме в тактичних діях", — додав Криволап.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібна від західних союзників штурмова авіація у великій кількості. Одним з варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt та штурмові гелікоптери.

Нагадуємо, що Аргентина планує найближчим часом передати Україні гелікоптери. Відомо, що цю техніку вона раніше придбала у Росії.