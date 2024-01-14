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Залужний провів роботу з командувачами напрямків і командирами бригад на півдні

14 січня 2024 09:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Залужний провів роботу з командувачами напрямків і командирами бригад на півдні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Валерій Залужний побував на півдні України. Там він провів роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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Залужний провів роботу з командувачами на півдні

"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса", — йдеться у повідомленні.

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Валерій Залужний під час робочої поїздки. Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

Він розповів, що там провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

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Валерій Залужний з командувачами. Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

"Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", — зазначив Залужний.

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Валерій Залужний з командувачами. Фото: Telegram/Головнокомандувач ЗСУ

Крім того, разом із командувачем Військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря. 

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Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, що 5 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили протидію масованим обстрілам противника.

Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, що наразі Україна не зможе обороняти та відвоювати Авдіївку. Важливіше зберегти життя українських військовослужбовців.

ЗСУ
Валерій Залужний
військові
війна в Україні

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