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Повітряні сили попередили Кривий Ріг про ракету

13 січня 2024 15:20
оновлено: 15:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракета летить на Кривий Ріг
Ракети на небі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повітряні сили України заявили, що ворожа ракета летить на Кривий Ріг. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють ЗС України.

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Ракета летить на Кривий Ріг

У повідомленні сказано, що російська ракета летить на Кривий Ріг. Місцевих мешканців закликали негайно пройти до укриття.

Перед цим Повітряні сили України повідомили, що у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях виникла ракетна загроза. Людей попросили не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.

Ракетна загроза
Ракетна небезпека. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 13 січня

Станом 15:22 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося потрапити ракетою до Дніпра. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одна будівля практично зруйнована.

Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.

Кривий Ріг
ракети
війна в Україні

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