Повітряні сили попередили Кривий Ріг про ракету
Повітряні сили України заявили, що ворожа ракета летить на Кривий Ріг. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють ЗС України.
Ракета летить на Кривий Ріг
У повідомленні сказано, що російська ракета летить на Кривий Ріг. Місцевих мешканців закликали негайно пройти до укриття.
Перед цим Повітряні сили України повідомили, що у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях виникла ракетна загроза. Людей попросили не ігнорувати сигналу повітряної тривоги.
Повітряна тривога в Україні 13 січня
Станом 15:22 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.
Проте загарбникам вдалося потрапити ракетою до Дніпра. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одна будівля практично зруйнована.
Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.
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