Оккупанты обстреляли Херсонщину — есть раненый
Российские захватчики обстреляли Берегово Херсонской области утром 19 января. Известно о прямом попадании в жилой дом.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Обстрел Белозерской общины 19 января
"Россияне обстреляли Берегово Белозерской общины. В результате прямого попадания в жилой дом пострадал 57-летний местный житель", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины обломочное ранение руки и спины.
Напомним, что в Херсоне раздавались взрывы днем 18 января. Российские захватчики обстреливают город с территории оккупированного левобережья.
Кроме того, 17 января российская армия ударила по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.
Также мы писали, что враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.
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