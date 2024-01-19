Оккупанты обстреляли Херсонщину — есть раненый

Последствия обстрелов Херсона. Иллюстративное фото: Суспільне Херсон

Российские захватчики обстреляли Берегово Херсонской области утром 19 января. Известно о прямом попадании в жилой дом.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Россияне обстреляли Берегово Белозерской общины. В результате прямого попадания в жилой дом пострадал 57-летний местный житель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины обломочное ранение руки и спины.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, что в Херсоне раздавались взрывы днем 18 января. Российские захватчики обстреливают город с территории оккупированного левобережья.

Кроме того, 17 января российская армия ударила по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.

Также мы писали, что враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.