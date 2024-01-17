Вибухи у Херсоні зараз, 17 січня

У Херсоні лунають потужні вибухи
У Херсоні лунають потужні вибухи увечері 17 січня. Росіяни обстрілюють місто з лівого берега.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Вибухи у Херсоні — деталі
Мрочко повідомив, що російські загарбники обстрілюють Херсон з лівого берега. При цьому він попросив місцевих жителів пройти в безпечніші місця.
За 10 хвилин Мрочко додав, що ворог не припиняє обстріл Херсона. Тому місцевим мешканцям рекомендується триматися якомога далі від вікон.
Нагадаємо, що чергова повітряна тривога знову охопила південь України 17 січня. Під загрозою Одеська, Миколаївська та Херсонська області через активність ворожої тактичної авіації.
Також ми писали, що в Одесі пролунали вибухи близько 1:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.
Читайте Новини.LIVE!