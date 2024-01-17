Вибухи у Херсоні зараз, 17 січня

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У Херсоні лунають потужні вибухи увечері 17 січня. Росіяни обстрілюють місто з лівого берега.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

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Мрочко повідомив, що російські загарбники обстрілюють Херсон з лівого берега. При цьому він попросив місцевих жителів пройти в безпечніші місця.

За 10 хвилин Мрочко додав, що ворог не припиняє обстріл Херсона. Тому місцевим мешканцям рекомендується триматися якомога далі від вікон.

Повідомлення Романа Мрочко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що чергова повітряна тривога знову охопила південь України 17 січня. Під загрозою Одеська, Миколаївська та Херсонська області через активність ворожої тактичної авіації.

Також ми писали, що в Одесі пролунали вибухи близько 1:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.