Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи, — МВА

Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Суспільне

У Херсоні лунають вибухи вдень 18 січня. Російські загарбники обстрілюють місто з території окупованого лівобережжя.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні 18 січня

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакує Херсон! Вибухи пролунали у різних районах міста. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", — написав він.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що 17 січня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

Також ми писали, що ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.