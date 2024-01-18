Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи, — МВА
18 січня 2024 13:29
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Суспільне
У Херсоні лунають вибухи вдень 18 січня. Російські загарбники обстрілюють місто з території окупованого лівобережжя.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.
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Вибухи в Херсоні 18 січня
"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакує Херсон! Вибухи пролунали у різних районах міста. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", — написав він.
Нагадаємо, що 17 січня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.
Також ми писали, що ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.
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