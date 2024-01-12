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Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Херсону зросла

12 січня 2024 13:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Херсону зросла
Палає авто внаслідок ворожої атаки. Фото: Херсонська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили черговий обстріл Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсона з артилерії 12 січня

За даними Прокудіна, сьогодні вдень ворог обстріляв з артилерії вулиці міста. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура. 

Однією з загиблих була 80-річна жінка, яка перебувала на вулиці та ще одне обгоріле тіло рятувальники виявили в автівці. Прокудін висловив співчуття родинам та близьким загиблих.

"Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", — написав голова ОДА. 

Пожежа внаслідок обстрілу
Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни напередодні в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.

Додамо, поранення отримала 87-річна жінка. Постраждала шпиталізована з травмами середньої тяжкості. 

війна
Херсон
Україна
обстріли
Росія
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загиблі

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