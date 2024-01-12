Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Херсону зросла
Росіяни здійснили черговий обстріл Херсона. Окупанти вдарили по місту з артилерії, внаслідок чого загинуло вже двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
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Обстріл Херсона з артилерії 12 січня
За даними Прокудіна, сьогодні вдень ворог обстріляв з артилерії вулиці міста. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.
Однією з загиблих була 80-річна жінка, яка перебувала на вулиці та ще одне обгоріле тіло рятувальники виявили в автівці. Прокудін висловив співчуття родинам та близьким загиблих.
"Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", — написав голова ОДА.
Нагадаємо, росіяни напередодні в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.
Додамо, поранення отримала 87-річна жінка. Постраждала шпиталізована з травмами середньої тяжкості.
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