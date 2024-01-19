Окупанти обстріляли Херсонщину — є поранений

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне Херсон

Російські загарбники обстріляли Берегове Херсонської області вранці 19 січня. Відомо про пряме влучання в житловий будинок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Росіяни обстріляли Берегове Білозерської громади. Внаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка уламкове поранення руки й спини.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що у Херсоні лунали вибухи вдень 18 січня. Російські загарбники обстрілюють місто з території окупованого лівобережжя.

Крім того, 17 січня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

Також ми писали, що ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.