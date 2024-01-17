У Херсоні через ворожий обстріл сталися перебої з електрикою
Російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Ворог обстрілює Херсон
"Близько 11:30 окупанти з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарили по Дніпровському району міста", — повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Мрочко також додав, що внаслідок обстрілів Херсона російськими загарбниками з тимчасово окупованого лівого берега 1 людина загинула і 1 отримала поранення.
"Ворог кілька разів атакував Дніпровський район міста. Після влучань виникла щонайменше 1 пожежа. Інформація уточнюється", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.
Додамо, що ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.
Читайте Новини.LIVE!