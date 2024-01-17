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У Херсоні через ворожий обстріл сталися перебої з електрикою

17 січня 2024 12:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Херсоні через ворожий обстріл сталися перебої з електрикою
Дим здіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ria-m.tv
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"Близько 11:30 окупанти з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарили по Дніпровському району міста", — повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Мрочко також додав, що внаслідок обстрілів Херсона російськими загарбниками з тимчасово окупованого лівого берега 1 людина загинула і 1 отримала поранення. 

"Ворог кілька разів атакував Дніпровський район міста. Після влучань виникла щонайменше 1 пожежа. Інформація уточнюється", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

Додамо, що ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура.

війна
Херсон
Україна
обстріли
окупанти

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