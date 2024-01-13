Над Хмельнитчиной сбили вражескую ракету, — ОВА
Россия атаковала Украину ракетами разного типа утром 13 января. В пределах Хмельницкой области Силам ПВО удалось сбить воздушную цель.
Об этом сообщает ОВА.
На Хмельниччине сбили ракету 13 января
Так, утром 13 января при отражении атаки противника работали Силы ПВО.
"Есть сбыт воздушной цели в пределах Хмельницкой области", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.
Напомним, что Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями.
Также мы писали, что утром 13 января во время воздушной тревоги в Ивано-Франковске раздавались взрывы . В городе работали Силы ПВО.
Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения , там не работала котельная.
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