Над Хмельнитчиной сбили вражескую ракету, — ОВА

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Суспільне Одеса

Россия атаковала Украину ракетами разного типа утром 13 января. В пределах Хмельницкой области Силам ПВО удалось сбить воздушную цель.

Об этом сообщает ОВА.

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Так, утром 13 января при отражении атаки противника работали Силы ПВО.

"Есть сбыт воздушной цели в пределах Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, что Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями.

Также мы писали, что утром 13 января во время воздушной тревоги в Ивано-Франковске раздавались взрывы . В городе работали Силы ПВО.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО. Известно, что в результате атаки в городе зафиксированы повреждения , там не работала котельная.