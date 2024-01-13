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В Івано-Франківську повідомляють про вибухи

13 січня 2024 08:09
оновлено: 08:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Івано-Франківську повідомляють про вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Звуки вибухів чують мешканці Івано-Франківська.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Івано-Франківську 13 січня

"Вибухи було чутно в області. Попередньо, працювала ППО", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Трухи

О 8:01 моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив, що триває дорозвідка щодо повітряних цілей.

"Ракетна небезпека триває. Не покидайте укриттів до офіційного відбою", — зазначили там.

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Скриншот допису monitor

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Також про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.

Крім того, Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями.

вибух
Івано-Франківськ
ППО
повітряна тривога
війна в Україні

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