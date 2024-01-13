В Івано-Франківську повідомляють про вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Звуки вибухів чують мешканці Івано-Франківська.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Івано-Франківську 13 січня

"Вибухи було чутно в області. Попередньо, працювала ППО", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Трухи

О 8:01 моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив, що триває дорозвідка щодо повітряних цілей.

"Ракетна небезпека триває. Не покидайте укриттів до офіційного відбою", — зазначили там.

Скриншот допису monitor

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Також про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.

Крім того, Повітряні Сили попереджали про маневрування ворожих ракет між західними областями.