Достигли ли Кинжалы своей цели утром — ответ Воздушных сил Украины

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Россия утром осуществила запуск шести ракет типа "Кинжал" в направлении Украины. Из них, половина не достигли своих заданных целей.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Кинжалы не достигли своей цели утром

Игнат сообщил, что вероятно утром было несколько объектов, на которые оказывалось влияние противника.

Он также отметил, что свыше 20 воздушных объектов не достигли своих целей по различным причинам, включая падение в необитаемых районах, взрывы в воздухе или вмешательство украинских средств радиоэлектронной борьбы.

"Ракеты в РФ становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это касается и дронов-камикадзе. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и дальше", — говорит Игнат.

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.