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Достигли ли Кинжалы своей цели утром — ответ Воздушных сил Украины

13 января 2024 18:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Достигли ли Кинжалы своей цели утром — ответ Воздушных сил Украины
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия утром осуществила запуск шести ракет типа "Кинжал" в направлении Украины. Из них, половина не достигли своих заданных целей. 

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат сообщил, что вероятно утром было несколько объектов, на которые оказывалось влияние противника. 

Он также отметил, что свыше 20 воздушных объектов не достигли своих целей по различным причинам, включая падение в необитаемых районах, взрывы в воздухе или вмешательство украинских средств радиоэлектронной борьбы.

"Ракеты в РФ становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это касается и дронов-камикадзе. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и дальше", — говорит Игнат.

Напомним, что утром 13 января над Днепропетровской областью Силам ПВО удалось сбить две вражеские ракеты.

Однако захватчикам удалось попасть ракетой в Днепр. К счастью, в городе обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Чернигове обломки вражеской ракеты упали на частные жилые дома. Повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, а одно здание практически разрушено.

Кроме того, одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области утром 13 января. Известно, что она не разорвалась.

Украина
обстрелы
оккупанты
ракета
ракеты
война в Украине
Россия
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Юрий Игнат

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