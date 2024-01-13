Чи досягли Кинджали своєї мети вранці — відповідь Повітряних сил України
Росія вранці здійснила запуск шести ракет типу "Кинжал" у напрямку України. З них половина не досягла своїх заданих цілей.
Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Кинджали не досягли своєї мети вранці
Гнат повідомив, що ймовірно вранці було кілька об'єктів, на які впливав противник.
Він також зазначив, що понад 20 повітряних об'єктів не досягли своєї мети з різних причин, включаючи падіння в безлюдних районах, вибухи в повітрі або втручання українських засобів радіоелектронної боротьби.
"Ракети у РФ стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це стосується і дронів-камікадзе. Сподіватимемося, що така тенденція збережеться і далі", — говорить Ігнат.
Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.
Проте загарбникам вдалося потрапити ракетою до Дніпра. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.
Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одна будівля практично зруйнована.
Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.
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