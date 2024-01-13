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Чи досягли Кинджали своєї мети вранці — відповідь Повітряних сил України

13 січня 2024 18:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи досягли Кинджали своєї мети вранці — відповідь Повітряних сил України
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія вранці здійснила запуск шести ракет типу "Кинжал" у напрямку України. З них половина не досягла своїх заданих цілей.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Гнат повідомив, що ймовірно вранці було кілька об'єктів, на які впливав противник.

Він також зазначив, що понад 20 повітряних об'єктів не досягли своєї мети з різних причин, включаючи падіння в безлюдних районах, вибухи в повітрі або втручання українських засобів радіоелектронної боротьби.

"Ракети у РФ стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це стосується і дронів-камікадзе. Сподіватимемося, що така тенденція збережеться і далі", — говорить Ігнат.

Нагадаємо, що вранці 13 січня над Дніпропетровською областю Силам ППО вдалося збити дві ворожі ракети.

Проте загарбникам вдалося потрапити ракетою до Дніпра. На щастя, у місті обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що у Чернігові уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки. Пошкодження отримали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, а одна будівля практично зруйнована.

Окрім того, одна з ворожих цілей упала у дворі приватного будинку на Полтавщині вранці 13 січня. Відомо, що вона не розірвалася.

Україна
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війна в Україні
Росія
атака
Юрій Ігнат

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