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ЗСУ пишуть нову військову історію — редактор Defense Express Катков про збиття літака РФ

16 січня 2024 00:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ пишуть нову військову історію — редактор Defense Express Катков про збиття літака РФ
Російський літак А-50. Фото: rostec
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Збройним силам України вдалося вночі 15 січня збити російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. До цього це нікому і ніколи не вдавалося. Ця подія стала новою сторінкою у військовій історії, яку пишуть Повітряні Сили.

Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Катков підкреслив, що зараз ЗСУ пишуть нову військову історію. Він згадав також знищення ракетний крейсер "Москва", знищення крилатою ракетою підводного човна, використання вперше надводних дронів. Всі ці події українські воїни зробили вперше в історії і до цього подібне ще нікому не вдавалося.

"До цього часу ще ніхто взагалі ніколи не збивав літак далекого радіолокаційного виявлення. Тобто, це чергова нова сторінка військової історії, яку пишуть ЗСУ", — зазначив головний редактор Defense Express.

За словами Каткова, подібних літаків далекого радіолокаційного виявлення у РФ не так багато, по документах їх близько 10. Однак, як зауважив редактор, не кожен з них знаходиться у льотному стані.

Нагадаємо, українські захисники збили російські військові літаки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22. Таким чином Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому. Реакцією простих українців на цю подію традиційно стала велика кількість мемів.

війна
ЗСУ
літак
військова техніка
дрони
Росія

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