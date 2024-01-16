ВСУ пишут новую военную историю — редактор Defense Express Катков о сбитии самолета РФ

Российский самолет А-50. Фото: rostec

Вооруженным силам Украины удалось ночью 15 января сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. До этого это никому и никогда не удавалось. Это событие стало новой страницей военной истории, которую пишут Воздушные Силы.

Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Катков подчеркнул, что сейчас ВСУ пишут новую военную историю. Он упомянул также уничтожение ракетного крейсера "Москва", уничтожение крылатой ракетой подводной лодки, использование впервые надводных дронов. Все эти события украинские воины сделали впервые в истории и подобное еще никому не удавалось.

"До сих пор еще никто вообще никогда не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения. То есть это очередная новая страница военной истории, которую пишут ВСУ", — отметил главный редактор Defense Express.

По словам Каткова, подобных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в РФ не так много, по документам их около 10. Однако, как заметил редактор, не каждый находится в летном состоянии.

Напомним, украинские защитники сбили российские военные самолеты А-50 и бомбардировщик ИЛ-22. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад. Реакцией простых украинцев на это событие традиционно стало множество мемов.