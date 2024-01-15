Зустріч з "Москвою" і "круте піке" — українці відзначили збиття літаків РФ новими мемами
Сьогодні Повітряні сили України збили над Азовським морем літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Реакцією простих українців на цю подію традиційно стала велика кількість мемів.
Кумедні картинки і фотожаби почали ширитися мережею.
Меми про збиті літаки
Українці вже давно реагують мемами на усі цікаві і неординарні події. Особливо це стало помітно після початку повномасштабного вторгнення, оскільки люди намагалися відволікти себе від важких думок.
Такою ж була реакція широкого загалу на знищення нашими захисниками двох потужних російських літаків — літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22.
Не забули також обіграти зустріч збитого літака із потопленим російським флагманом "Москва".
Звісно, не обійшлося і без легендарного "крутого піке" з комедійної програми "Журнал Каламбур"
Дісталося і міністерству оборони держави-агресора. Автори одного з мемів обіграли стандартне формулювання у звіті цього відомства.
Раніше ми розповідали, що Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.
Також нагадуємо, що українські захисники завдали ударів по ворожих літаках, щоб помститися за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.
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