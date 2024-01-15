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Зустріч з "Москвою" і "круте піке" — українці відзначили збиття літаків РФ новими мемами

15 січня 2024 13:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зустріч з "Москвою" і "круте піке" — українці відзначили збиття літаків РФ новими мемами
Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні Повітряні сили України збили над Азовським морем літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Реакцією простих українців на цю подію традиційно стала велика кількість мемів.

Кумедні картинки і фотожаби почали ширитися мережею.

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Меми про збиті літаки

Українці вже давно реагують мемами на усі цікаві і неординарні події. Особливо це стало помітно після початку повномасштабного вторгнення, оскільки люди намагалися відволікти себе від важких думок.

Такою ж була реакція широкого загалу на знищення нашими захисниками двох потужних російських літаків — літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22.

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Мем з легендарним криком "Хохлы!!". Фото: скриншот
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Мем з легендарним криком "Хохлы!!". Фото: скриншот

Не забули також обіграти зустріч збитого літака із потопленим російським флагманом "Москва".

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Зустріч літака А-50 з крейсером "Москва". Фото: скриншот
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Російський літак, рибки і чорний кіт. Фото: скриншот

Звісно, не обійшлося і без легендарного "крутого піке" з комедійної програми "Журнал Каламбур"

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Круте піке, у яке вирушив російський літак. Фото: скриншот

Дісталося і міністерству оборони держави-агресора. Автори одного з мемів обіграли стандартне формулювання у звіті цього відомства.

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Мем про міноборони РФ. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Також нагадуємо, що українські захисники завдали ударів по ворожих літаках, щоб помститися за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

війна
ЗСУ
літак
меми
Україна
гумор
Росія

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