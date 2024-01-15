Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем arrow

Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем

15 січня 2024 09:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем
Літак радіолокаційного виявлення А-50. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські захисники збили російські військові літаки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22. Таким чином Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Читайте також:
літаки
Пост генерал-лейтенанта Олещука. Фото: скриншот

Збиття російських літаків

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!" — написав Олещук на своїй сторінці у Telegram.

Таким чином командувач Повітряних Сил прокоментував втрати, які завдали російській військовій авіації. Він також наголосив, що поки що не буде повідомляти деталі операції.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що в Криму російська протиповітряна оборона є доволі потужною, там є різні комплекси малого, середнього та великого радіуса дії. При цьому Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішні удари по позиціях окупантів та проводять операції по командних пунктах противника.

Також ми повідомляли, що у Повітряних силах України підтвердили збиття чергового російського літака. Ним став багатоцільовий важкий винищувач Су-34.

війна
літак
Дніпро
Україна
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

3 січня 2024

09:56 ПриватБанк змінив вимоги до переказів із картки на картку

Актуальне по темі