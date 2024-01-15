Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем

Літак радіолокаційного виявлення А-50. Фото: росЗМІ

Українські захисники збили російські військові літаки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22. Таким чином Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Пост генерал-лейтенанта Олещука. Фото: скриншот

Збиття російських літаків

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!" — написав Олещук на своїй сторінці у Telegram.

Таким чином командувач Повітряних Сил прокоментував втрати, які завдали російській військовій авіації. Він також наголосив, що поки що не буде повідомляти деталі операції.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що в Криму російська протиповітряна оборона є доволі потужною, там є різні комплекси малого, середнього та великого радіуса дії. При цьому Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішні удари по позиціях окупантів та проводять операції по командних пунктах противника.

Також ми повідомляли, що у Повітряних силах України підтвердили збиття чергового російського літака. Ним став багатоцільовий важкий винищувач Су-34.