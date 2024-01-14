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ЗСУ підбили два російських літаки над Азовським морем – ЗМІ

14 січня 2024 23:42
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
ЗСУ підбили два російських літаки над Азовським морем – ЗМІ
Літак А-50 при посадці. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки РФ над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Про це повідомив заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки Юрій Мисягін.

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Підбиття російських літаків — що відомо

За його словами, один з літаків зник із радарів в районі Керчі.

"Це сталося півтори години тому. А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому. Зник з радарів в районі Керчі", — написав він.

Наразі у Повітряних силах України цю інформацію ще не прокоментували.

За даними джерел РБК-Україна, після ураження літак Іл-22М планував здійснити посадку в Анапі та запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини.

Нагадаємо, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат вказав, що в Криму російська протиповітряна оборона є доволі потужною, там є різні комплекси малого, середнього та великого радіуса дії. При цьому Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішні удари по позиціях окупантів та проводять операції по командних пунктах противника.

Також ми повідомляли, що у Повітряних силах України підтвердили збиття чергового російського літака. Ним став багатоцільовий важкий винищувач Су-34. 

ЗСУ
літак
Азовське море
РФС

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