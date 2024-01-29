Внаслідок обстрілів на Херсонщині зруйновано ангар, — ОВА

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/ОВА

Російська армія обстріляла аграрне підприємство у Херсонській області вночі 29 січня. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.

Про це повідомляє ОВА.

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"Вночі російська армія обстріляла аграрне підприємство у Музиківській громаді", — йдеться у повідомленні.

Знищений ангар зсередини. Фото: Telegram/ОВА

Знищений ангар. Фото: Telegram/ОВА

Знищений ангар. Фото: Telegram/ОВА

Зазначається, що ворожим вогнем там було знищено ангар.

Водночас пошкоджено сільськогосподарську техніку: комбайн, оприскувач, чотири вантажні та один легковий автомобіль.

За даними ОВА, серед цивільних немає постраждалих внаслідок цих ударів.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

Також ми писали, що вранці 29 січня у Херсоні було чутно вибухи. Росіяни обстрілювали місто з окупованого лівобережжя.