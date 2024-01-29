У Херсоні чутно потужні вибухи, — МВА
29 січня 2024 07:34
оновлено: 07:37
Вибух у небі. Ілюстративне фото: depositphotos
У Херсоні чутно вибухи вранці 29 січня. Росіяни обстрілюють місто з окупованого лівобережжя.
Про це повідомляє голова МВА Роман Мрочко.
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"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться у повідомленні.
Мрочко закликав громадян перейти до безпечніших місць.
Нагадаємо, що 26 січня російські загарбники обстрілювали Херсон балістичними ракетами. У місті лунали вибухи.
Також ми писали, що російська армія обстріляла Херсонську міську територіальну громаду вдень 23 січня. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та трьох постраждалих.
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