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У Херсоні чутно потужні вибухи, — МВА

29 січня 2024 07:34
оновлено: 07:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Херсоні чутно потужні вибухи, — МВА
Вибух у небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Херсоні чутно вибухи вранці 29 січня. Росіяни обстрілюють місто з окупованого лівобережжя. 

Про це повідомляє голова МВА Роман Мрочко.

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"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться у повідомленні.

Мрочко закликав громадян перейти до безпечніших місць.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що 26 січня російські загарбники обстрілювали Херсон балістичними ракетами. У місті лунали вибухи.

Також ми писали, що російська армія обстріляла Херсонську міську територіальну громаду вдень 23 січня. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та трьох постраждалих.

Херсон
обстріли
окупанти
війна в Україні

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