У Херсоні чутно потужні вибухи, — МВА

Вибух у небі. Ілюстративне фото: depositphotos

У Херсоні чутно вибухи вранці 29 січня. Росіяни обстрілюють місто з окупованого лівобережжя.

Про це повідомляє голова МВА Роман Мрочко.

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Обстріл Херсона 29 січня

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега", — йдеться у повідомленні.

Мрочко закликав громадян перейти до безпечніших місць.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що 26 січня російські загарбники обстрілювали Херсон балістичними ракетами. У місті лунали вибухи.

Також ми писали, що російська армія обстріляла Херсонську міську територіальну громаду вдень 23 січня. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та трьох постраждалих.