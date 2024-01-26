Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Російські окупанти обстрілюють Херсон балістикою — гримлять вибухи arrow

Російські окупанти обстрілюють Херсон балістикою — гримлять вибухи

26 січня 2024 02:01
оновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні ніч 26 січня — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою
Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз, 26 січня, гримлять під час повітряної тривоги, яка розпочалась близько 01:50. За попередньою інформацією, Херсон обстрілюють балістичними ракетами. 

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" та інші соцмережі.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні ніч 26 січня

Зазначається, що в Херсоні лунають сильні вибухи. Попередньо, місто перебуває під обстрілом балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Оновлено 02:05. Тим часом південні та центральні області охопила повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 26 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Херсон
вибух
обстріли
повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі