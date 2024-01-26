Вибухи в Херсоні ніч 26 січня — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

Російські окупанти обстрілюють Херсон балістикою — гримлять вибухи
26 січня 2024 02:01
оновлено: 02:06
Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ
Вибухи в Херсоні зараз, 26 січня, гримлять під час повітряної тривоги, яка розпочалась близько 01:50. За попередньою інформацією, Херсон обстрілюють балістичними ракетами.
Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" та інші соцмережі.
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Зазначається, що в Херсоні лунають сильні вибухи. Попередньо, місто перебуває під обстрілом балістики.
Оновлено 02:05. Тим часом південні та центральні області охопила повітряна тривога.
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