Вибухи в Херсоні ніч 26 січня — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

Вибух в нічному місті. Фото: росЗМІ

Вибухи в Херсоні зараз, 26 січня, гримлять під час повітряної тривоги, яка розпочалась близько 01:50. За попередньою інформацією, Херсон обстрілюють балістичними ракетами.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" та інші соцмережі.

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Зазначається, що в Херсоні лунають сильні вибухи. Попередньо, місто перебуває під обстрілом балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Оновлено 02:05. Тим часом південні та центральні області охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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